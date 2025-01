comida

5 receitas típicas para celebrar o Ano-Novo Chinês

Aprenda a preparar pratos tradicionais para trazer a verdadeira essência da festividade para a sua mesa

Durante a festividade, a comida desempenha um papel importante, representando prosperidade, sorte e felicidade. Para você que deseja comemorar a data com um toque autêntico, selecionamos 5 receitas típicas que vão trazer a verdadeira essência do Ano-Novo Chinês à sua mesa. Confira: >

Frango xadrez

Ingredientes

Modo de preparo

Chow Mein (macarrão chinês)

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o gengibre e doure. Acrescente a cenoura, o pimentão e o repolho e refogue até ficarem macios. Junte o macarrão, o molho de soja, o açúcar e o óleo de gergelim e mexa para incorporar. Por último, coloque os brotos de feijão e misture. Desligue o fogo e finalize com a cebolinha e as sementes de gergelim. Sirva em seguida. >

Bolo de rabanete

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a linguiça e os cogumelos e refogue por 5 minutos. Adicione o rabanete e cozinhe até soltar a água. Tempere com sal, açúcar e molho de soja. Acrescente a farinha de arroz e a água e mexa até obter uma massa homogênea. Desligue o fogo, despeje a mistura em uma assadeira untada com óleo vegetal e cozinhe no vapor por 45 minutos. Após, aguarde esfriar e, com a ajuda de uma faca, corte em quadrados. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida. >