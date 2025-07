comida

5 sopas cremosas e práticas para o almoço

Veja como preparar receitas deliciosas para se aquecer nos dias frios

Portal Edicase

Publicado em 3 de julho de 2025 às 13:09

Sopa cremosa de ervilha com legumes e bacon Crédito: Imagem: Charles Brutlag | Shutterstock

As sopas cremosas são ótimas opções para o almoço nos dias frios porque oferecem calor, sabor e saciedade em uma única refeição. Preparadas com legumes, proteínas e caldos encorpados, elas ajudam a manter o corpo aquecido e bem nutrido durante o inverno. Além disso, são versáteis e podem ser adaptadas com diferentes ingredientes, tornando-se uma alternativa prática e reconfortante para variar o cardápio. >

Abaixo, confira 5 sopas cremosas e práticas para o almoço! >

Sopa cremosa de ervilha com legumes e bacon

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura cortada em cubos

1 batata cortada em cubos

1 talo de salsão picado

2 xícaras de chá de ervilha seca

200 g de bacon cortado em cubos pequenos

1,5 l de água quente

Sal, salsa crespa e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione o bacon e frite até dourar. Acrescente a cenoura, a batata e o salsão. Misture a ervilha e acrescente a água quente. Tampe parcialmente a panela e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 45 minutos, mexendo de vez em quando. Quando a ervilha estiver desmanchando e o caldo engrossar naturalmente, tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida com a salsa crespa. >

Sopa cremosa de mandioquinha com frango desfiado

Ingredientes

500 g de mandioquinha descascada e picada

1 peito de frango cozido e desfiado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de manteiga

1 l de caldo de frango

200 ml de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione a mandioquinha e o caldo de frango. Deixe cozinhar até que ela esteja bem macia, cerca de 20 minutos. Transfira para um liquidificador e bata até obter um creme liso e uniforme. Volte o creme para a panela, acrescente o frango desfiado e o creme de leite. Misture bem e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida. >

Sopa cremosa de batata com alho-poró

Ingredientes

4 batatas descascadas e picadas

1 talo de alho-poró fatiado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de manteiga

1 l de caldo de legumes

200 ml de creme de leite

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça a manteiga em fogo médio. Refogue a cebola até ficar transparente, depois adicione o alho e o alho-poró. Cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo bem. Reserve. Em uma panela, cubra as batatas com o caldo de legumes e cozinhe até ficarem bem macias, cerca de 20 minutos. Desligue o fogo e bata as batatas com o caldo no liquidificador até formar um creme homogêneo e liso. Volte o creme à panela, acrescente o creme de leite, o refogado de alho-poró e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe por mais 5 minutos em fogo baixo, mexendo sempre. Sirva em seguida. >

Sopa cremosa de legumes Crédito: Imagem: Yuriy Bogatirev | Shutterstock

Sopa cremosa de legumes

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura cortada em cubos

1 batata cortada em cubos

1 mandioquinha cortada em cubos

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras finas

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de arroz cru

1 l de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de creme de leite

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente a cenoura, a batata, a mandioquinha, o pimentão e o tomate. Refogue por alguns minutos até começarem a amolecer. Adicione o arroz e o caldo de legumes. Misture bem e deixe cozinhar até os legumes e o arroz ficarem macios (cerca de 20 a 25 minutos). >

Retire uma concha da sopa, bata no liquidificador até ficar homogêneo e devolva à panela. Em seguida, adicione o creme de leite e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 3 minutos para incorporar os sabores. Sirva quente, finalizando com a salsinha. >

Sopa cremosa de cogumelo

Ingredientes

400 g de cogumelo portobello fresco fatiado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 l de caldo de legumes

200 ml de creme de leite fresco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo