SAÚDE

5 vitaminas caseiras para aumentar o consumo de frutas

As frutas são indispensáveis em qualquer dieta. Repletas de vitaminas, nutrientes e fibras, elas oferecem diversos benefícios para o corpo, incluindo o bom funcionamento do intestino, redução do colesterol ruim e prevenção de infecções. Além de todos esses benefícios, elas não têm calorias em excesso, logo, podem ser combinadas e harmonizadas em várias preparações saudáveis, como as vitaminas.