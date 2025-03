RONALDO JACOBINA

Hora do brunch: 5 lugares para tomar um café da manhã completo

Sim, ninguém resiste a essa refeição. Montamos um roteiro com cinco opções que vale muito a pena sair cedo da cama no final de semana, só para ir conhecer. Confira. >

Sêmola Café e Brunch

Com menos de 1 ano em operação, a casa já conquistou o primeiro lugar na escolha da Melhor Cafeteria da Pituba em uma edição especial do concurso CORREIO Recomenda, feita pelo jornal no final do ano passado. A Sêmola possui diversos combos bem completos com opções de bebidas e acompanhamentos doces e salgados, mas o destaque fica para o Çilbir (ovos turcos) e o Tereré (mate bem gelado com jarra de suco de limão siciliano, gengibre, hortelã e rapadura). >