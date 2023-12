Companhia de dança apresenta musical de Natal em Candeias

A companhia de dança Kika Tocchetto levará o clima natalino para a cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. A companhia fará apresentações gratuitas na Praça Dr. Gualberto Dantas Fontes.



O local se transformará em um ambiente mágico e encantador, através do musical "O Fantástico Natal", que traz referências do Natal Luz de Gramado e Nova Iorque e conta com muita música e cores, coreografias afinadas, lindos figurinos e a presença de personagens Papai e Mamãe Noel, anjos, duendes mágicos, boneco de neve, noeletes bailarinas, príncipes e rainhas, renas, fada madrinha, esquilos e muitos outros.