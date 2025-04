ESPAÇO XISTO

Companhia de dança de Jequié encena gratidão a Exu

BTCA Convida recebe Má Teus Cia de Dança nesta quarta (30)

Doris Miranda

Publicado em 30 de abril de 2025 às 06:00

O espetáculo Dá o Passo, que Exu dá o Chão Crédito: Mateus Souza Alves/divulgação

Na segunda noite do BTCA Convida, projeto que celebra o intercâmbio artístico por meio da dança, o Balé Teatro Castro Alves abre espaço para a potência da Má Teus Cia de Dança, de Jequié, com o espetáculo Dá o Passo, que Exu Dá o Chão. O evento apresenta também ao público os solos Orí-Ifé, de Agnaldo Fonseca, e É só Isso!, de Dina Tourinho, bailarinos da companhia pública de dança da Bahia. O encontro com o público acontece nesta quarta (30), na Sala Principal do Espaço Xisto Bahia (Barris), às 19h. >

A noite promove um diálogo entre linguagens contemporâneas e raízes ancestrais, começando com Agnaldo Fonseca apresentando Orí-Ifé, uma proposição coreográfica de dança negra que entrelaça trajetória pessoal, arte e religiosidade. Dina Tourinho provoca sobre rótulos sociais e celebra a liberdade do corpo que resiste a categorizações através do solo Dina Tourinho.>

Companhia convidada para a segunda noite da edição do BTCA Convida de 2025, a Má Teus Cia de Dança foi fundada em 2022, no município de Jequié, coordenada por Mateus Alves. Apresentando o espetáculo Nesta fase, a companhia mergulha nas encruzilhadas simbólicas de Exu, orixá do movimento e dos caminhos. Com uma dança que transita entre o urbano e o sagrado, a companhia questiona fronteiras e celebra a pluralidade de corpos e histórias. >