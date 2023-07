Conar abre representação ética contra Volkswagen por comercial que recriou Elis Regina

O Conar (Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária) abriu nesta segunda-feira, 10 de julho, um representação ética contra a campanha "VW Brasil 70: O novo veio de novo", de responsabilidade da Volkswagen do Brasil e sua agência, AlmapBBDO.



A campanha, lançada no dia 3 de julho, recriou a imagem da cantora Elis Regina, morta em 1982, para cantar, em dueto com sua filha, Maria Rita, a canção Como Nossos Pais, de Belchior.



De acordo com o Conar, os consumidores questionam se é ético ou não o uso de ferramentas tecnológicas e Inteligência Artificial (IA) para trazer pessoas mortas de volta à vida, como realizado na campanha.