‘Hoje é fácil achar um teto de vidro para críticas’, diz responsável por comercial com Elis

O comercial que trouxe a cantora Elis Regina fazendo um dueto ao lado da filha, Maria Rita, segue gerando debates nas redes sociais sobre a utilização da voz e imagem de artistas que já morreram através da inteligência artificial. Nesta sexta-feira, 7, o responsável pela campanha da Volkswagem rebateu as críticas. Enquanto a propaganda emocionou alguns internautas, outros enxergaram os perigos da tecnologia e alegaram desrespeito a memória da artista. No entanto, Marco Gianelli, um dos líderes da área de criatividade da agência AlmapBBDO e responsável pelo comercial, afirmou que a ideia foi aprovada pelos filhos de Elis

Em entrevista ao Uol, Marco explicou que a aprovação aconteceu logo no início, no processo de negociação: "Primeiro, precisaríamos encantar a Maria Rita, porque queríamos que ela participasse, e seus dois irmãos (Pedro Mariano e João Marcello Bôscoli), que também respondem pela imagem da Elis. Ela se encantou pela ideia, os irmãos também, e todas as aprovações passaram pelos três".