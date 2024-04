MÚSICA

Concha Negra apresenta cena rap de Salvador com show Salcity Rap; conheça os artistas

Evento acontece nesta sexta (5), com apresentações de Mr. Armeng, Ravi Lobo, Áurea Semiseria, Suhh, Makonnen Takari e Raonir Braz

Publicado em 5 de abril de 2024 às 06:00

A 3ª edição do projeto Concha Negra recebe na próxima sexta-feira (5), grandes nomes do rap de Salvador no palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Os rappers Mr. Armeng, Ravi Lobo, Aurea Semiseria, Suhhh, Makonnen Tafari e Raonir Braz apresentam o show Salcity Rap.

A noite terá também apresentação de Street Dance com o grupo Inritmo Crew e intervenção de grafite com artistas da Crew Novadesordem, levando ao palco os quatro elementos da cultura Hip Hop. O Concha Negra começa às 18h30 e os ingressos custam R$ 40 / R$ 20, à venda na bilheteria física do TCA e online através da plataforma Sympla.

Coletivo Salcity Rap Crédito: Jeferson Santos/divulgação

Natural do Nordeste de Amaralina, Mr. Armeng tem em seu repertório canções que exaltam a cultura hip hop e versos que falam sobre vida, identidade, autoestima e as relações do cotidiano. Ele busca sempre novas experiências musicais, apresentando uma sonoridade com fortes referências da Bahia, sem deixar de dialogar com o restante do mundo.

Ravi Lobo tem uma carreira extensa dentro do cenário do hip-hop baiano com o seu grupo Rap Nova Era. Em 2021, o artista passou a apresentar um trabalho paralelo com seu EP Shakespeare do Gueto, vencedor da premiação nacional Music Video Festival por duas vezes.

Áurea Semiseria começou a rimar durante o ensino fundamental, mas foi em 2014 que ela lançou seu primeiro EP solo. Desde então, tem divulgado diversos singles que ganharam relevância no cenário nacional. A artista em 2023 fez uma turnê internacional passando pela Letônia e Londres.

Nascida e criada no bairro do São Caetano, Suhhh é uma artista independente que começou a sua carreira em 2016, quando fazia poesias nos transportes públicos da capital baiana. Apresentando seu show solo desde 2018, e com um repertório extremamente versátil que lhe deu destaque como um dos principais nomes do rap feminino de Salvador.

Makonnen Tafari é uma figura inovadora e pioneira na cena musical rap de Salvador e do Brasil. Com uma carreira de mais de 15 anos, Makonnen foi um dos primeiros artistas nacionais a usar o ritmo trap, com batida envolventes e letras profundas e reflexivas.

Rapper e produtor musical, Raonir Braz conquistou notoriedade como intérprete no single 100 Placas ao lado da atual expressão do Trap no Brasil, Matuê. Este ano o artista já lançou seu primeiro álbum PERSONA Vol,1 que conta com composições e produção musical do próprio cantor.