SHOW

Concha Negra recebe show da banda Adão Negro em homenagem a Bob Marley

“Adão Canta Bob” acontece nesta sexta-feira com participações de Helio Bentes, Rodrigo Piccolo e Banda Didá

Da Redação

Publicado em 17 de abril de 2024 às 19:07

Adão Canta Bob, uma homenagem do grupo Adão Negro ao cantor Bob Marley Crédito: Divulgação

O projeto Concha Negra recebe nesta sexta-feira (19), às 18h30, com o show “Adão Canta Bob”, uma homenagem do grupo Adão Negro ao cantor Bob Marley, com participaão especial de Helio Bentes, líder da banda Ponto de Equilíbrio, Rodrigo Piccolo, da banda Mato Seco, e Banda Didá. Os ingressos custam R$40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na bilheteria física do TCA e online através da plataforma Sympla.

“Na maior cidade africana fora de África, o evento Concha Negra nos move a buscar em nossas raízes a força necessária para encarar os desafios do presente e moldar o futuro numa perspectiva de diversidade, multiculturalismo e igualdade pela arte”, disse o vocalista da banda, Serginho Nunes. Para este show, a banda decidiu homenagear o cantor Bob Marley por suas músicas de reflexões sobre o amor, o poder do dinheiro, a Jamaica, as injustiças e a revolução.

O Concha Negra é uma iniciativa que se compromete a fomentar a diversidade cultural da Bahia, suas tradições e patrimônios, garantindo o lugar da música afro-baiana na programação mensal da Concha Acústica do Complexo do TCA.