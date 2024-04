TV

Marcos Pasquim revela ter sofrido síndrome do pânico quando vivia protagonista de novela

O ator Marcos Pasquim revelou que enfrentou síndrome do pânico enquanto gravava a novela Kubanacan e durante a produção da minissérie O Quinto dos Infernos, ambas produções da Rede Globo. Pasquim compartilhou suas experiências durante uma entrevista no programa Sem Censura, da TV Brasil, nesta segunda-feira, 29.

"Eu fiz Kubanacan inteiro com síndrome do pânico. Na metade de O Quinto dos Infernos eu tive crise de pânico. Eu me tratei, fiquei quatro anos tomando remédio. Depois eu fui desmamando dos remédios e hoje eu não uso mais nada. Mas foi por causa do excesso de trabalho. A gente trabalhava demais. Era muita coisa", revelou o ator.