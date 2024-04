FILME

Indicado ao Oscar, 'Segredos de um escândalo' chega ao streaming; veja onde assistir

O filme Segredos de Um Escândalo, do diretor americano Todd Haynes, foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original, com história inspirada em um caso de pedofilia que causou escândalo nos Estados Unidos. Estrelado por Natalie Portman e Julianne Moore (as duas atrizes foram indicadas ao Globo de Ouro pela produção), o filme chegou ao catálogo do Amazon Prime Video na terça-feira, 30.