Concha recebe com Biquini e Nenhum de Nós; assinante CORREIO tem 40% de desconto

O Rock Festival está de volta a Salvador e dessa vez traz dois shows de duas bandas importantes do cenário do rock nacional: Biquini e Nenhum de Nós, no sábado (8), na Concha Acústiva, a partir das 19h. Surgidas na década de 80, Biquini, anteriormente Biquini Cavadão, e Nenhum de Nós têm repertório com sucessos que marcaram época.