BELOS GATOS

Concurso de beleza felina reúne 133 gatos em Salvador; saiba mais

Evento acontece no Hotel Mercure, no Rio Vermelho, durante o final de semana

Alô Alô Bahia

Publicado em 3 de abril de 2024 às 17:46

Gato persa Crédito: ShutterStock

Salvador recebe, nestes sábado (6) e domingo (7), 133 gatos para um concurso de beleza felina. Competidores do Norte e Nordeste estarão reunidos no Hotel Mercure, no Rio Vermelho, nos dois dias, das 10 às 16h. A entrada é gratuita.

Além da competição, donos e amantes de gatos poderão conhecer mais sobre as raças, conversar com criadores e tirar dúvidas sobre o trato dos animais.

Os mais de 100 gatos já participaram de outros concursos de beleza felina e estarão juntos para disputar o título de melhor exemplar de cada raça. Segundo o GatoGrupo da Bahia, organizador do evento juntamente com o PremieRpet, estarão presentes três jurados convidados da Alemanha, Noruega e do Brasil.

As raças representadas vão do Persa ao amado SRD (Sem Raça Definida), passando por gatos menos conhecidos, como o Norueguês da Floresta, o Siamês, o Maine Coon e o Devon Rex, que inspirou as feições do personagem E.T. no clássico de Steven Spielberg de 1982.