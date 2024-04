TRÊS FINALISTAS

Concurso oficial de fotografia de Salvador chega à fase final; saiba como votar

A primeira edição do concurso “SSA Foto Festival – Um olhar soteropolitano da nossa cidade” chegou a sua última etapa com a definição dos três finalistas que estão concorrendo às premiações. As três fotografias selecionadas pelos curadores vão concorrer em voto popular até o dia 6 de abril de 2024. Vote aqui .

Os três primeiros colocados serão premiados com R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente. As fotografias vencedoras do concurso serão premiadas no dia 7 de abril.