Mostra exibe fotografias selecionadas no Prêmio Pierre Verger

Amanda Tropicana foi selecionada com Memórias do Patiti Obá. Crédito: Amanda Tropicana

Começa nesta quarta (6), às 17h30, a exposição coletiva da 9ª edição do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger no Museu de Arte da Bahia (Vitória). Foram premiados no valor de R$ 30 mil três ensaios fotográficos nas categorias.



A fotógrafa Amanda Tropicana foi a premiada na categoria Ancestralidades e Representação com o ensaio Memórias do Patiti Obá. os trabalhos foram classificados levando em conta a etnofotografia enquanto possibilidade de registro e interpretação dos aspectos relacionais, familiares, sociais no Brasil.

As Caretas do Mingau foi o ensaio selecionado de Matheus L8. Crédito: matheus L8

Matheus L8 levou o prêmio na categoria Questões Históricas com o ensaio As Caretas do Mingau, que dialoga com o momento histórico contemporâneo, considerando a realidade pandêmica e suas consequências em torno dos processos ocasionados pelas vivências nos campos políticos e sociais.

Já em Livre Temática e Técnica o vencedor foram os fotógrafos Affonso Uchôa e Desali foram premiados com o ensaio Sangue de Bairro. Nesta categoria, foram apreciados ensaios documentais que registram de forma livre no que se refere à sua temática e técnica utilizadas, e que tragam aspectos despercebidos na observação do cotidiano.

Affonso Uchôa e Desali foram premiados com Sangue de Bairro. Crédito: Affonso Uchôa e Desali

Além das propostas premiadas, a mostra apresenta outros 12 ensaios fotográficos. Na categoria Ancestralidade e Representação, vão expor os artistas Guilherme Cunha e os Retratistas do Morro, Chris Tigra, Luiza Kons e Márcio Vasconcelos. Em Questões Históricas, participam Heloisa Ramalho, Leonardo Carrato, Marlon de Paula e Maria Vaz. Já na categoria e Livre Temática e Técnica, estarão os ensaios de Marilene Ribeiro, Ana Sabiá, Shinji Nagabe e Renata Voss. Para esta edição, foram inscritos 573 ensaios fotográficos de diversas partes do país.