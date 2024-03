SSA FOTO FESTIVAL

Concurso de fotografia premia registros do cotidiano soteropolitano

Ação tem o apoio do jornal Correio e da Prefeitura de Salvador; prêmio chega a R$ 5 mil

Publicado em 15 de março de 2024 às 11:03

Praia de Tubarão Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A primeira edição do concurso “SSA Foto Festival – Um olhar soteropolitano da nossa cidade” foi lançada nesta sexta-feira (15), para premiar fotos que retratem o cotidiano da nossa capital. A iniciativa é apoiada pela Prefeitura, co-realizada pelo Shopping Barra, em parceira com a Secretaria Municipal Cultura e Turismo (Secult), o jornal Correio e o site Alô Alô Bahia.

O concurso tem como objetivo fortalecer a capital baiana como destino turístico e estimular reflexões sobre a relação entre os cidadãos e a cidade, por meio da linguagem fotográfica.

A inscrição é gratuita e as fotografias que participarão do concurso precisam ser capturadas e postadas entre os dias 15 a 25 de março de 2024. Para a efetivação da candidatura, o participante deverá enviar a postagem ao instagram @ssafotofestival, seguir a conta do concurso, e publicar a foto no feed pessoal, convidando o perfil do concurso como colaborador da postagem.

As imagens devem ser inéditas e originais, com limite de uma fotografia inscrita por pessoa. Os três primeiros colocados serão premiados com R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

Os critérios “criatividade e originalidade”, “composição fotográfica e estética”, “qualidade artística” e “pertinência com o tema proposto” serão avaliados pela comissão julgadora.

As 30 imagens selecionadas serão expostas de 28 de março a 14 de abril no Shopping Barra, Forte de Santa Maria e Mercado Modelo. Além da exposição, a banca julgadora realizará um “talk show” aberto ao público e um tour especial por Salvador com os 30 fotógrafos selecionados.

Para a etapa final, serão escolhidas as três fotografias selecionadas pelos curadores que vão concorrer em voto popular pela plataforma do site Alô Alô Bahia, do dia 1º a 6 de abril de 2024. As fotografias vencedoras do concurso serão premiadas no dia 7 de abril.

O diretor de Turismo da Secult de Salvador, Gegê Magalhães, afirma que o concurso é um convite à população e aos visitantes de mostrarem a cidade a partir de um outro olhar.