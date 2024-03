#TEAMISABELLE

Pai de Matteus do BBB 24 descarta romance do filho com Anne: 'não tem nada a ver'

Para o pai, o filho deveria ficar com a Isabelle Cunhã

Publicado em 15 de março de 2024 às 10:17

Pai de Matteus descarta romance do filho com Anne e elogia Isabelle Crédito: Redes sociais / Globo

O romance que Matteus Alegrete teve com Anne no BBB 24, não foi muito bem visto pelo pai do participante, Giovani Vargas, que descartou a possibilidade do affair continuar fora da casa.

Em bate-papo com o jornal Extra, ele explicou que o filho tem mais chance de ter um romance com a manauara Isabelle devido as características parecidas, e que Anne, já eliminada do programa, não seria moça ideal para ele.

"Meu filho é um rapaz muito simples, de alma pura, e acho que a Isabelle também é assim pelo que a gente vê no programa. A Anne é diferente, não tem muito a ver com ele, eu acho. Mas é ele que tem que saber o que vai no coração", comentou.

Para Giovani, o lance da paquera entre eles existe - assim como muitos internautas já perceberam também -, mas o filho estaria se resguardando para não mudar o foco do jogo e deixar o coração falar mais alto, principalmente com a reta final do programa chegando a cada semana.