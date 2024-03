FORA DO BBB 24

Após esposa de Davi, irmã do baiano estreia como modelo em shopping de Salvador

Davi Brito já é um dos favoritos dentro do BBB 24, mas fora da casa, quem tenta seguir os passos da fama é a irmã do brother, Raquel Brito, que fez a primeira aparição como 'influenciadora digital' em um desfile no shopping de Cajazeiras, em Salvador.