Confira cinco atrações imperdíveis no Festival Baiano de Animação e Games

Animaí celebra em Itaparica e Salvador a produção de animações e jogos nacionais

Maria Raquel Brito

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:01

Mostras Competitivas de Animação e Games premiam filmes, séries e jogos Crédito: Divulgação

O Animaí, Festival Baiano de Animação e Games, chega à sua sétima edição este mês, com atividades em Itaparica (de 8 a 10 de outubro) e Salvador (21 a 25). Totalmente gratuito, o evento trará uma programação pensada com o objetivo de conectar criadores, produtores, pesquisadores e público em torno da cultura digital.

Para ajudar os amantes do universo da animação e dos jogos a escolher o que não podem perder ao longo dos dias de evento, o CORREIO selecionou cinco atrações que se destacam no Animaí. Confira:

1. Exibições de animações e jogos

O Animaí é uma vitrine para realizadores de todo o Brasil, daqueles que estão começando aos mais experientes e premiados. As exibições das obras selecionadas ocorrem tanto nos dias oficiais do evento como de forma itinerante. Um exemplo são as sessões especiais no Cine Clube CBX, no SESI Casa Branca, que acontecem nos dias 10, 11 e 12 de outubro, voltadas para o público infantil e juvenil.

Nos dias do festival, quem comparecer poderá prestigiar, por exemplo, uma sessão de Safo, o mais novo filme da consagrada animadora Rosana Urbes, grande homenageada desta edição. A artista é uma entusiasta da técnica de animação 2D tradicional e integrou a equipe de animação de diversos longas dos Estúdios Disney. Para melhorar, aqueles que participarem da sessão de encerramento em Salvador, no dia 25 de outubro, assistirão ao filme com a presença de Rosana Urbes, que estará no festival no momento das premiações.

Os jogos produzidos por artistas baianos também recebem destaque no festival: em Salvador, no foyer do Cine Glauber Rocha, haverá stands com computadores para que as pessoas conheçam os games que integram a Mostra Competitiva.

2. Workshops

Além da exibição de obras selecionadas, o festival oferece também oficinas para quem deseja se aprofundar em temas específicos do mundo da animação e dos jogos. No workshop “Criando uma história em quadrinhos: da ideia até a publicação”, ministrado pelo premiado ilustrador baiano Hugo Canuto, os interessados aprenderão sobre a ilustração voltada para as HQs. Já em “Jogos e educação”, com Silvani Neri, produtora e doutora em Educação e Jogos, o foco será como educadores podem utilizar os games como uma ferramenta de ensino na sala de aula.

As oficinas também são gratuitas, mas as inscrições são obrigatórias. As informações relativas à inscrição estão disponíveis no Instagram do Animaí, mas, até o momento, apenas para Itaparica. Detalhes dos registros e datas em Salvador devem ser divulgados nos próximos dias, de acordo com a organização do festival.

3. Oficina Animada

Espaço que estará tanto em Salvador como em Itaparica, a Oficina Animada é aberta ao público, mas é voltada principalmente para estudantes e professores das escolas públicas. Em Salvador, fica no Escolab Subúrbio 360º, em Coutos. Em Itacaré, a oficina será realizada no Colégio Estadual de Tempo Integral Ernesto Carneiro Ribeiro.

“São mais de dez técnicas, entre games e animação, experimentais. As pessoas podem chegar e, por exemplo, ter uma aula de robótica e operar um robô ali na hora. Podem ter essa experiência do museu de realidade virtual, em que você conhece a história do lugar. Em Itaparica, vai ter história da ilha. Em Salvador, vai ter o 2 de Julho”, conta Aline Cléa, diretora do festival e coordenadora da produtora Cine Arts.

4. Escape rooms

Diversão e adrenalina também se encontram no Animaí através das escape rooms, em que os jogadores precisam cumprir tarefas, descobrir pistas e traçar estratégias para desvendar situações e conseguir sair das salas.

Serão duas histórias. Em uma delas, um detetive é assassinado e as pessoas que entram na sala precisam encontrar as pistas escondidas dentro de um determinado tempo e descobrir o autor daquele crime. A segunda sala simula uma invasão alienígena e a missão dos jogadores é descobrir a senha de um bunker para fugir dos aliens e se salvar a tempo.

5. Concurso de cosplay