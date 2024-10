MODA

Conheça 10 brechós físicos imperdíveis em Salvador

Lojas incentivam o comércio sustentável e garantem economia

Maysa Polcri

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 14:05

Confira o guia de brechós em Salvador Crédito: Reprodução/Pixabay

Amados por pessoas de todas as idades, os brechós são mais do que alternativa econômica para comprar roupas. As lojas aparecem como solução sustentável para a moda contemporânea em um mundo onde as peças têm vida cada vez mais curta. Se você tem vontade de desbravar o mundo das peças únicas, confira abaixo a lista de 10 brechós queridinhos imperdíveis em Salvador.

Dorothy Brechó (@dorothybrecho)

Com foco em roupas e acessórios atuais de estilistas, grifes e marcas nacionais e internacionais, a loja tem grande esposição de itens que são atualizados todos os dias. Há opções de peças femininas, masculinas, infantis e objetos para casa. O brechó fica na R. do Timbó, no Caminho das Árvores.

Quer Usar Brechó (@querusar)

O Quer Usar reúne uma vasta opção de roupas, bolsas, calçados e acessórios, no coração da Barra. O diferencial da loja é a curadoria profissional e os preços em conta, a partir de R$10. Ele fica na R. Dra. Praguer Froes, 155.

Poppy Bazar (@poppybazaar)

Em frente ao Porto da Barra, o Poppy Bazar reúne peças de sete brechós diferentes, com promoções e peças variadas de artistas baianos. A localização é na Av. Sete de Setembro, 3655.

Dip Chic (@dipchicbrecho)

O Dip Chic Brechó Boutique promete uma verdadeira caça ao tesouro com peças atuais e retrôs para todos os gostos, na R. Fonte do Boi, 26, no Rio Vermelho.

Brechó Fina Estampa (@brechofinaestampa)

No Caminho das Árvores, o brechó Fina Estampa reúne roupas, biquínis e acessórios com qualidade e preço baixo. Ele funciona na R. Várzea de Santo Antônio, 77.

Madame Berger (@brechomadameberger)

Criado com a missão de ressignificar o conceito de moda, o brechó Madame Berger tem opções de acessórios até vestidos de festa para você arrasar por aí. As peças são de valores variáveis, podendo chegar aos R$400, como uma bolsa de couro da marca Coach. Ele fica no Rio Vermelho, na R. Fonte do Boi, 3.

As unidades da Humana Brasil, em Salvador, funcionam com o modelo de negócio baseado na coleta, triagem e venda de roupas para diminuir o impacto ambiental da indústria têxtil. As lojas ficam na R. Direita da Piedade, 55, na Piedade, e na Av. Dorival Caymmi, 95, em Itapuã.

Compritchas Brechó

O clima de butique reina na Compritcha, com possibilidade de descolar até preças de grife, como bolsas e tênis. Ele funciona na R. Clara Nunes, 387, Aquarius.

Reúne verdadeiros achados de época. Quem curte os anos 80 vai se perder entre os blazeres coloridos com ombreiras do acervo fashion, na R. Caetité, 295, no Rio Vermelho.

Brechó da Maga (@brechodamaga.ofc)