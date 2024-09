OUTUBRO CHEGANDO

Conheça 5 resorts para curtir o Dia das Crianças em família pela Bahia

Data é comemorada no dia 12

Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 06:40

Conheça 5 resorts para curtir o Dia das Crianças Crédito: Divulgação

O Dia das Crianças, comemorando em 12 de outubro, está se aproximando e muitas famílias começam a buscar opções para aproveitar a data de forma especial. A Bahia, com suas paisagens deslumbrantes e clima acolhedor, é um destino perfeito para quem quer combinar diversão e descanso em um só lugar.

Para ajudar na escolha, o Alô Alô Bahia selecionou cinco resorts no estado que oferecem programação diversificada para as crianças, além de conforto e lazer para os pais.

Confira a lista:

1. Iberostar Bahia

Localizado em Praia do Forte, esse resort all-inclusive é ideal para famílias. Com uma infraestrutura completa, oferece atividades para crianças em diversas faixas etárias, além de piscinas, praias e um ótimo serviço. As crianças vão adorar o clube infantil e os monitores preparados para garantir muita diversão. As diárias podem custar R$ 1.412.

2. Transamérica Comandatuba

Esse resort é uma verdadeira joia da Bahia, com uma extensa praia e muitas opções de lazer. Oferece um espaço dedicado às crianças, com atividades ao ar livre e recreação. Além disso, os pais podem desfrutar de um spa enquanto as crianças se divertem! As reservas para o final custam entre R$ 5.500 e R$ 16 mil.

3. Costa do Sauípe Resorts

O Costa do Sauípe Resorts é um dos destinos mais completos e procurados para quem deseja curtir férias em família na Bahia. Localizado no Litoral Norte, a cerca de 70 km de Salvador, o complexo conta com diversas opções de hospedagem, desde acomodações luxuosas até mais acessíveis, todas cercadas por uma paisagem paradisíaca de praias e coqueirais. O resort oferece atividades para todas as idades, incluindo piscinas, esportes náuticos, spa, espaços infantis e programações diárias de entretenimento. As diárias custam a partir de R$ 1.300.

4. Vila Galé Marés

Situado em Guarajuba, esse resort oferece uma experiência única com diversas atividades de lazer. As crianças podem participar de jogos, danças e competições, enquanto os pais relaxam na piscina ou na praia. O serviço all-inclusive garante que todos desfrutem de refeições deliciosas sem preocupações. Neste resort, a diária custa a partir de R$ 2 mil.

5. Grand Palladium Imbassaí