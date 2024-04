DENGUE E GRIPE

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos também são imunizadas em Dia D de vacinação

Com mais de 60 pontos de vacinação para acolher os públicos-alvo da vacinação neste sábado de Dia D, a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue de portas abertas para vacinar crianças de seis meses a menores de 6 anos, além dos outros públicos prioritários a serem imunizados contra a Influenza. Também estão sendo oferecidas doses contra a dengue nas unidades de saúde. A ação acontece das 8h às 16h.

A vice-prefeita e secretária da Saúde, Ana Paula Matos, reforça o convite para a participação dos soteropolitanos na vacinação. “Além de aderirmos a este Dia D contra a Influenza, disponibilizando dezenas de unidades em diversos pontos de grande movimentação, estamos com a oferta do imunizante contra a dengue para o público elegível. Reitero meu convite para pais e responsáveis levem seus filhos para se vacinar, e que os soteropolitanos compareçam aos nossos serviços e promovam este ato de cuidado”, convida a gestora.

* Demais grupos prioritários: trabalhador da saúde/ Professores do ensino básico e superior/Povos indígenas (a partir dos seis meses de idade)/ /Pessoas em situação de rua/ Profissionais das forças de segurança e salvamento/ Profissionais das Forças Armadas/ Caminhoneiros/ Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso/ Trabalhadores portuários: necessária apresentação de documento que comprove o exercício efetivo da profissão/função (exemplo: contracheque; contrato do serviço, carteira de trabalho, declaração emitida pelo empregador);

* Puérperas: serão consideradas aquelas no período até 45 dias após o parto. Deverão apresentar documento que comprove o puerpério (certidão de nascimento, cartão da gestante, documento do hospital onde ocorreu o parto, entre outros;

* Idosos com 60 anos ou mais de idade: deverão receber a vacina influenza mediante apresentação de documento que comprove a idade;

* Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais elencadas pelo Ministério da Saúde: deverão comprovar a comorbidade através de relatório médico ou prescrição médica ou resultado de exames;

* Pessoas com deficiência permanente: serão considerados indivíduos com deficiência permanente aqueles que apresentem uma ou mais das seguintes limitações (nestes casos, será considerada a deficiência autodeclarada no ato da vacinação):