PATERNIDADE

35 crianças são registradas sem o nome do pai na Bahia por dia

Entre agosto de 2023 e 5 de agosto de 2024, nasceram 155.147 bebês na Bahia, mas 12.799 deles não tiveram o nome do pai registrado nas certidões. A média é de 35 crianças vindas ao mundo por dia que não recebem o nome do genitor na certidão. Além da falta de comprometimento do pai, para o defensor público e coordenador da Especializada de Família, Adriano Oliveira, esse cenário pode estar relacionado com outros três fatores.

O defensor Adriano frisou que o registro do nome do pai é um direito da criança e que pode ser solicitado durante todo o ano nas unidades da Defensoria Pública do estado. É preciso levar RG, CPF e comprovante de residência dos pais, e a certidão de nascimento da criança. No caso de recém-nascidos é possível apresentar a Declaração de Nascido Vivo.

Quem mora em Salvador, pode marcar o atendimento através do Disque 129 ou 0800 071 3121; do agendamento online, através do site http://agenda.defensoria.ba.def.br/ ; do aplicativo Defensoria Bahia (Android); ou na Casa de Acesso à Justiça I da Defensoria Pública, localizada na Rua Arquimedes Gonçalves, número 271 – Jardim Baiano. Já quem mora no interior do estado pode ir, pessoalmente, a uma das sedes da Instituição. Na Unidade Móvel, os exames são feitos de acordo com as visitas às cidades e o roteiro é divulgado no site www.defensoria.ba.def.br.