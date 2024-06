PODEROSAS

Conheça as mulheres mais ricas do mundo e de onde vêm as fortunas delas

Na lista geral, Elon Musk perdeu o posto de homem mais rico do mundo

Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de junho de 2024 às 12:45

Françoise Bettencourt Meyers Crédito: Reprodução / Redes sociais

A empresária francesa Françoise Bettencourt Meyers, bateu um recorde, na última quinta-feira (7), ao ser a primeira mulher a acumular uma fortuna de mais de US$ 100 bilhões (R$ 527,1 bilhões). Ela lidera o ranking da Forbes de mulheres mais ricas do mundo mas, ainda assim, na lista geral que inclui homens e mulheres, a herdeira da L’Oréal ocupa o 15º lugar.

O líder do ranking geral é o francês Bernard Arnault, presidente do grupo de luxo LVMH. De acordo com a Forbes, com a valorização de 1,45% nas ações da LVMH, agora cotadas a US$ 830, a fortuna de Arnault aumentou em US$ 7,7 bilhões, elevando seu patrimônio líquido estimado para US$ 210,1 bilhões.

Isso superou o patrimônio de Elon Musk, que ocupava o posto de mais rico do mundo até a quinta-feira. O patrimonio de Musk é avaliado em US$ 208,6 bilhões.

Entre as mulheres, a segunda mas rica do mundo é Alice Walton, herdeira do Walmart, com uma fortuna estimada em US$ 78,9 bilhões. Ela ocupa a 21ª posição no ranking geral.

Na sequência, vem Julia Koch, herdeira da Koch Industries, com patrimônio de US$ 65,6 bilhões. A cifra garante à empresária a 23ª posição no ranking geral de bilionários da Forbes.

Veja o ranking das dez mulheres mais ricas do mundo:

Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L’Oréal, com US$ 100,1 bilhões (15º lugar geral)

Alice Walton, herdeira do Walmart, com US$ 78,9 bilhões (21º lugar geral)

Julia Koch, herdeira da Koch Industries, com US$ 65,6 bilhões (23º lugar geral)

Jacqueline Mars, herdeira da Mars, com US$ 38,8 bilhões (34º lugar geral)

Savitri Jindal, herdeira do Jindal Group, com US$ 38,1 bilhões (39º lugar geral)

Rafaela Aponte-Diamant, sócia da MSC, com US$ 36,4 bilhões (44º lugar geral)

MacKenzie Scott, acionista da Amazon, com US$ 34,5 bilhões (47º lugar geral)

Gina Rinehart, empresária de mineração, com US$ 30,8 bilhões (52º lugar geral)

Abigail Johnson, herdeira da Fidelity Investments, com US$ 29,4 bilhões (57º lugar geral)

Iris Fontbona, empresária de mineração, com US$ 29,3 bilhões (59º lugar geral)

Confira a atual lista das 10 pessoas mais ricas do mundo:

⁠Bernard Arnault e família – US$ 210,1 bilhões

Elon Musk – US$ 208,6 bilhões

Jeff Bezos – US$ 199,9 bilhões

Mark Zuckerberg – US$ 173,1 bilhões

Larry Ellison – US$ 152,5 bilhões

⁠Larry Page – US$ 146,2 bilhões

Sergey Brin – US$ 140 bilhões

Warren Buffett – US$ 134,8 bilhões

⁠Bill Gates – US$ 130,8 bilhões