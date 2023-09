Conheça as três protagonistas de Tudo Por Um Pop Star 2

Acabam de ser divulgadas as tr~es protagonistas de Tudo Por Um Pop Star 2, novo filme da Panorâmica Filmes e com coprodução da Star Original Productions. O longa é uma sequência do filme lançado em 2018 e que agora conta com novo elenco principal. A trama escrita por Thalita Rebouças e dirigida por Marco Antônio de Carvalho vai estrear nos cinemas brasileiros em 2024 e será estrelado por Gabriella Saraivah, Laura Castro e Bela Fernandes.



Tudo Por Um Pop Star 2 conta a história de 3 amigas que moram em Resende, no interior do Rio de Janeiro, e planejam uma viagem no fusca conversível de Babette (personagem interpretada por Giovanna Lancellotti no primeiro filme) para celebrar seus 15 anos de amizade e assistir ao show de encerramento da turnê de um grande Pop Star, que estudou com elas na adolescência e hoje é o cantor jovem mais famoso do Brasil. Além de muita música, o filme conta com uma história cheia de romance, aventura, suspense e reencontros.