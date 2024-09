SAUDÁVEIS

Conheça cinco opções de café da manhã para o pós-treino no final de semana

Restaurantes em Salvador têm pratos a partir de R$18

Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 12:06

Veja lista de restaurantes que oferecem café da manhã em Salvador Crédito: Pixabay

O time de quem troca o agito da sexta-feira à noite pelo sábado de manhã tem ganhado cada vez mais adeptos em Salvador. Eles acordam cedo para treinar, correr e até paquerar. Mas depois de todo o esforço físico, vem a recompensa. Para quem não quer perder o foco fitness aos finais de semana, restaurantes da capital baiana oferecem opções saudáveis de café da manhã. Confira abaixo um guia com alguns dos melhores da cidade.

Mana

Sanduíches fitness, açaí e smoothies. Seja na unidade do Porto da Barra ou no Horto Florestal, o cardápio do Mana é repleto de opções saudáveis para quem precisa daquele gás depois do treino. Os ambientes ficam cheios de corredores, ciclistas e crossfiteiros, especialmente aos finais de semana.

Por lá, os preços dos pratos são variados. Os sanduíches custam entre R$18 e R$30, a depender do recheio. Há ainda opções de combos que incluem café, ovos e cuscuz, por R$22. Quem prefere uma refeição mais refrescante, pode pedir o açaí (R$20 a R$28) ou smoothie (R$26 a R$34).

Localização e funcionamento: Av. Sete de Setembro, 3861 - Barra (todos os dias, das 7h às 20h45) e R. Estácio Gonzaga, 750 - Horto Florestal (todos os dias, das 7h30 às 21h). Veja mais informações aqui.

Casa Castanho

Se você procura refeições diferentes para o café da manhã, o cardápio da Casa Castanho é uma boa escolha. O cardápio foge do óbvio e oferece opções de sanduíches recheados com presunto parma, queijo minas e geleia de tangerina (R$63) ou abobrinha à milanesa com picles de cebola roxa (R$37).

Há ainda refeições veganas como o combo com frutas, pão de fermentação natural e antepasto de abobrinha (R$63) ou a tartelete de requeijão de castanha, berinjela, tomate e especiarias (R$22). O restaurante ainda tem sua própria linha de cafés e chás especiais (R$32 a R$60).

Localização e funcionamento: Av. Princesa Isabel, 48 - Barra (todos os dias, das 8h às 15h) e R. Alexandre Gusmão, 57 - Rio Vermelho (segunda à sábado, das 8h às 20h, e domingo, das 8h às 15h). Confira o cardápio completo aqui.

Mafê Café

É a escolha ideal para quem gosta de lugares aconchegantes e intimistas. No coração do Rio Vermelho, o Mafê Café também aposta em opções saudáveis. Entre elas, a tosta com hummus de beterraba, cogumelos e amêndoas (R$27). Além de cuscuz recheado (R$18 a R$22) e pães com ovos mexidos (R$25).

Localização e funcionamento: R. Bartholomeu de Gusmão, 104 - Rio Vermelho (terça a domingo, das 8h às 14h). Mais informações aqui.

D’pepo Padoca Artesanal

A padaria do Restaurante Pepo, no Horto Florestal, tem opções de combos de café da manhã que incluem café, suco, frutas, ovos e pão de fermentação natural (R$78 e R$84). Também há variações de sanduíches para todos os gostos, com tipos diversos de queijos (R$28 a R$68).

Localização e funcionamento: R. Waldemar Falcão, 323 - Horto Florestal (de segunda à sexta, das 8h às 20h, sábado, das 8h às 18h, e domingo, das 8h às 16h). Confira o perfil no Instagram para mais informações.

Cafélier

No Santo Antônio Além do Carmo, o Cafélier é um refúgio para quem deseja apreciar um café da manhã com tranquilidade. Os sanduíches custam entre R$18 e R$39, e há opções saudáveis como o de cenoura, milho verde, alface, rúcula e queijo cremoso. As saladas variam entre R$34 e R$38, e há opções de massas e sopas.