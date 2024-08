ENCONTRAR NOVO AMOR

Novo Tinder? Clubes de corrida ‘viram apps de namoro’ para unir casais

Estilo de vida dos corredores pode ajudar a encontrar um novo amor

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 09:37

Cada vez mais populares entre as pessoas ao redor dos 30 anos, os clubes de corrida estão se transformando em um dos lugares preferidos para os solteiros encontrarem alguém para a maratona da vida.

“Quando os aplicativos de relacionamento não funcionam mais, é hora de você ir a um grupo de corrida”, dizem alguns desses atletas amadores em entrevista à revista Vogue.

O motivo é simples: esses clubes costumam reunir pessoas com interesses semelhantes.

“Você já foi correr no Parque Ibirapuera em uma quarta-feira de manhã ou no campus da USP aos sábados? É o que há, eu me apaixono a cada cinco minutos”, brinca Lara d’Ávila, criadora de conteúdo e relações-públicas, em entrevista à publicação.

Ela conta que conheceu gente com estilo de vida parecido com o dela nesses clubes de corrida. Além disso, o ambiente costuma ser descontraído, facilitando a socialização e encontros de pessoas com assuntos em comum.

Prova de que essa é uma tendência que extrapola os virais de redes sociais é que empresas como o Strava, aplicativo de monitoramento de treino queridinho entre os atletas, estão de olho nessa movimentação.

“Temos acompanhado as trends e nos divertimos com os vídeos criativos que rolam. Nos últimos meses, fomos procurados pelas principais plataformas de relacionamento e, entre elas, escolhemos o Happn para uma ativação na semana do Dia dos Namorados no Brasil”, completa Rosana Fortes, gerente do Strava no Brasil.