Contrato de Virgínia Fonseca ainda não foi assinado, diz SBT

Virgínia Fonseca disse em entrevista que foi contratada pelo SBT e que deve ganhar um programa de televisão. As informações são do Portal Leo Dias. Ao Estadão, a assessoria de imprensa da emissora informou que o contrato ainda não foi assinado.



"Sou a mais nova contratada do SBT! Pensa numa pessoa que está feliz, eu mesma! Este sempre foi meu sonho, agora foco e trabalho dobrado para fazer a melhor entrega. Até porque já estou me sentindo muito em casa", contou em entrevista ao jornalista.