GRATUITO

Coro e Orquestra Barroco na Bahia apresenta Réquiem de Mozart

Concerto será neste domingo (21), às 16h, na Catedral Basílica, no Terreiro de Jesus

Doris Miranda

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 07:00

A Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no Terreiro de Jesus, recebe neste domingo (21), a partir das 16h, uma apresentação especial do Réquiem, uma missa fúnebre composta por Wolfgang Amadeus Mozart em 1791.