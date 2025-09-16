Coro e Orquestra Barroco na Bahia apresenta Réquiem de Mozart

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Doris Miranda
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 07:00
A Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no Terreiro de Jesus, recebe neste domingo (21), a partir das 16h, uma apresentação especial do Réquiem, uma missa fúnebre composta por Wolfgang Amadeus Mozart em 1791.
O concerto, quem terá entrada franca, será interpretado pelo Coro e Orquestra Barroco na Bahia, junto aos solistas convidados Eneida Lima, soprano; Vanda Otero, mezzo-soprano; Estêvão Batista, tenor; e Vinicius Abreu, baixo-barítono. O objetivo do espetáculo de música sacra é proporcionar ao público uma experiência musical única, em um dos templos mais importantes da capital baiana.