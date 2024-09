'A VIDA É BREVE'

Corpo de ex-A Fazenda é velado em São Paulo; apresentador fez post antes de morrer após cirurgia

Apresentador estava com artéria 90% obstruída e foi submetido a cirurgia dias antes de ser achado morto em casa

O corpo do consultor de etiqueta e apresentador Fábio Arruda, encontrado morto na casa onde morava , é velado neste domingo (8) em um cerimonial no centro de São Paulo.

Fábio Arruda havia revelado dias antes que foi operado por conta de um grave problema no coração e fez uma reflexão sobre a brevidade da vida. Ele tinha 54 anos e participou da primeira edição do reality show A Fazenda, da Record, em 2009, retornando na 9ª edição, em 2017.

Fábio, que também era apresentador, usou suas redes sociais um dia antes de morrer, para contar que fez um check up e descobriu um grave problema no coração. Segundo ele, uma artéria estava 90% obstruída.

“Fui direto para UTI. A vida é realmente breve e imprevisível. Se cuide, faça seus check-ups regularmente e se previna. Sei que nem todos têm as condições para isso, mas tente manter uma alimentação saudável, fazer exercícios de acordo com sua possibilidade, já ajuda muito. Depois dos 40 anos, cuidado redobrado”, disse ele, ao informar que já tinha sido operado e tudo teria corrido bem.

Arruda foi encontrado em casa sem vida por sua funcionária. Ele ganhou notoriedade no Brasil graças ao trabalho como especialista em etiqueta e comportamento. Regularmente ele era convidado para participar de programas da TV, onde dava dicas de boas maneiras, postura e estilo de vida

Fábio Arruda nasceu em 1970 no Rio de Janeiro e estudou administração na Universidade de Bridgeport, no estado americano de Connecticut.

O consultor era primo de Patrícia de Sabrit, e surgiu na mídia no casamento da atriz com o empresário Roberto Justus, em 2000.

Em 2003, ganhou um quadro próprio no programa Note e Anote, da Record TV, que era apresentado por Claudete Troiano. Arruda foi para a Band em 2006 quando a apresentadora passou a comandar o programa Pra Valer. Em 2007, migrou para a TV Gazeta e ganhou um quadro no Todo Seu, de Ronnie Von.

Ele ainda teve quadros nos programas Geraldo Brasil e com Ana Hickmann no Tudo É Possível e no Hoje Em Dia. Ele também escreveu os livros “Sempre, Às Vezes, Nunca” e “Etiqueta Não Tira Férias”.