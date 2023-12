Cortininha ou tomara que caia? Vale tudo, desde que colorido

Um triângulo invertido. Esse é o clássico de todo o verão. O biquíni cortininha. Sua origem é de 1946, mas ganhou fama nas praias brasileiras a partir da década de 1970, valorizando o corpo feminino e nunca mais saiu da moda. Nos anos 80, voltaram com tudo, acompanhados dos asas-deltas. Nessa temporada, o modelo foi febre no verão europeu e promete repetir o feito por aqui. Junto com ele tem o "tomara que caia", outra grande aposta. Este ainda tem a vantagem de poder ser usado como top para looks casuais pós praia.