“Cowboy Carter”: confira o que já se sabe sobre o mais novo álbum de Beyoncé

Ao todo, serão 27 canções

Publicado em 28 de março de 2024 às 11:26

O oitavo disco de estúdio de Beyoncé chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (29). Intitulado como o "ato II" após "Renaissance", o álbum "Cowboy Carter" vai trazer as origens da música country americana, celebrando artistas que marcaram o gênero, como Dolly Parton, Linda Martell e Willie Nelson. O álbum ainda tem participações de Post Malone e Miley Cyrus.

Ao todo, serão 27 canções, dentre as quais estão os dois singles lançados anteriormente “TEXAS HOLD ‘EM” e “16 CARRIAGES”. No Spotify, o álbum já está disponível para os usuários, mas somente com essas duas músicas. O restante só estará liberada a partir desta sexta.

Antes do disco, Beyoncé esteve em turnê do álbum RENAISSANCE (2022). A tour rendeu um filme que exibe os bastidores das viagens e do processo criativo da cantora americana. O lançamento do documentário no Brasil aconteceu em Salvador, com direito à presença da própria artista.

Ao divulgar a foto de capa, Beyoncé compartilhou uma mensagem aos fãs e contou um pouco sobre o novo trabalho. "Hoje marca a contagem regressiva de 10 dias até o lançamento do act II. Obrigada do fundo do meu coração a todos os apoiadores de TEXAS HOLD ‘EM e de 16 CARRIAGES. Sinto-me honrada por ser a primeira mulher negra com o single número um na parada Hot Country Songs. Isso não teria acontecido sem o apoio de cada um de vocês. Minha esperança é que daqui a alguns anos a menção à raça de um artista, no que se refere ao lançamento de gêneros musicais, seja irrelevante", disse a artista.

"Este álbum levou mais de cinco anos para ser produzido. Nasceu de uma experiência que tive anos atrás onde não me senti acolhida… e ficou muito claro que não fui. Mas, por conta dessa experiência, mergulhei mais fundo na história da música country e estudei nosso rico arquivo musical. É bom ver como a música pode unir tantas pessoas ao redor do mundo, ao mesmo tempo que amplifica as vozes de algumas das pessoas que dedicaram tanto de suas vidas a educar sobre a nossa história musical", acrescenta a artista.

"Concentrei-me neste álbum como uma continuação de RENAISSANCE… Espero que esta música seja uma experiência, criando outra jornada onde você possa fechar os olhos, começar do início e nunca mais parar. Este não é um álbum country. Este é um álbum da “Beyoncé”. Este é o act ii COWBOY CARTER, e tenho orgulho de compartilhá-lo com vocês!", finaliza Beyoncé.

Renaissance foi lançado em julho de 2022 e recebeu nove indicações ao Grammy, vencendo em quatro categorias, incluindo Melhor Álbum de Música Eletrônica. O filme-concerto, Renaissance: A Film By Beyoncé, que acompanha a jornada de shows da Renaissance World Tour, que contou com 56 shows, em 39 cidades e 12 países diferentes, na Europa e na América do Norte.

Com uma roupa brilhante e enrolada com a bandeira da Bahia, Beyoncé subiu no palco do Centro de Convenções, na orla da capital baiana. A aparição histórica aconteceu durante o evento de pré-estreia do filme "Renaissance: a film by Beyoncé".