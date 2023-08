Cresce a busca por “Barbie” e “Ken” em site de nomes de bebês

Com mais de US$ 1 bilhão em bilheteria, o filme "Barbie", dirigido por Greta Gerwig, figura entre os principais sucessos do cinema dos últimos tempos e tem feito sucesso, inclusive, entre as mamães e papais. Isso porque, de acordo com o TMZ, o site norte-americano BabyNames.com registrou um aumento de 300% nas buscas pelo nome “Barbie” no último mês de julho, nos Estados Unidos. A popularidade do “Ken” também cresceu, com 200% a mais no mesmo mês.