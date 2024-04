PRESENTES INCOMUNS

Damião de Renascer: ator diz que recebeu mais calcinhas que Wando

Jackson Antunes chegou a vendê-las

Jornal O Povo

Publicado em 10 de abril de 2024 às 17:00

Jackson Antunes Crédito: Divulgação

Jackson Antunes, ator que interpretou Damião na primeira versão de Renascer, revelou em uma entrevista neste domingo, 7, ao Gshow, que seu personagem recebia muita atenção de admiradoras que acompanhavam a novela.

Ele conta que era presenteado com calcinhas, e eram tantas que ele chegou a vendê-las. Confira mais sobre essa e outras curiosidades do ator que também está no elenco do remake da novela das nove.

Renascer: Damião de 1993 recebia calcinhas de admiradoras

O sucesso de Damião foi maior que o esperado em 1993. "Foi uma loucura, você não imagina! E o sucesso foi tanto que ganhei muitas, mas muitas calcinhas. Te garanto que foi mais que o Wando”, afirmou Jackson Antunes ao Gshow.

O artista contou ainda ter entregado as peças para sua filha revender. Ele recebia 10% do valor das vendas. “Ganhava mais dinheiro do que o meu salário", brinca.

O ator também brincou dizendo que cobraria de Xamã (atual Damião) um valor por ter sido o primeiro “galã rústico” da televisão e ter passado esse título ao cantor.

Renascer: atores lidavam com os próprios custos em 1993

Em uma entrevista ao programa The Noite em novembro do ano passado, o artista revelou que precisou trabalhar como pintor-letrista para custear a hospedagem durante as gravações, pois eram os atores que pagavam os custos naquela época.

Como seu personagem era um sucesso, ele fez uma barba de mentira e a usava enquanto pintava na rua para não o reconhecerem. Ele conciliava os trabalhos durante os fins de semana para pagar o hotel.

Quando Antônio Fagundes, Roberto Bonfim e Marcos Palmeira descobriram, eles se reuniram e foram atrás de conseguir um aumento para o ator. “Recebi e fui morar em um hotel no Leblon. Foi um ato de solidariedade dos meus colegas que hoje viraram meus irmãos e amigos", relata.

Renascer: Jackson Antunes é Deocleciano no remake

Antunes estrelou na TV justamente em Renascer no papel de Damião. Inicialmente, ele permaneceria por poucos capítulos na história. Porém, o sucesso foi tanto que o autor decidiu mudar a história do personagem.

Agora como Deocleciano, braço direito do protagonista José Inocêncio, o ator contracena com o personagem que ele deu vida no passado. Fiel ao patrão a quem tem muita admiração e respeito, Deocleciano é casado com Morena.

Além do ator, o protagonista do remake também teve um papel importante em 1993.

Marcos Palmeira, que interpreta José Inocêncio, é quem deu vida ao filho do personagem, João Pedro, na versão original. Os dois são os únicos atores a atuarem em ambas as versões.

Novela Renascer

Renascer aborda a história de José Inocêncio, um homem sem posses e sozinho no mundo, que finca seu destino aos pés de um jequitibá.

Ele ficou conhecido ao se tornar o fazendeiro mais bem-sucedido da região por seus êxitos como produtor de cacau.