Samara Felippo expõe angústia após ataques racistas à filha: 'Raiva'

O Colégio Vera Cruz, em São Paulo, suspendeu as duas alunas acusadas de racismo contra a filha da atriz Samara Felippo e do ex-jogador de basquete Leandrinho. A suspensão foi uma medida bem menos severa do que a mãe da vítima pedia.



