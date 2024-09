CINEMA

'Dançar com alguém é ideal' para gravar cenas de sexo, diz Daniel Craig no Festival de Veneza

Dançar com um ator é "a forma ideal de quebrar o gelo" na gravação de cenas de sexo, declarou nesta terça-feira, 3, o ator Daniel Craig, protagonista do novo filme de Luca Guadagnino, Queer, que contém cenas explícitas de um casal homossexual.

Apresentado nesta terça na competição do Festival de Veneza, a produção é baseada no conto homônimo do escritor americano William S. Burroughs (1914-1997), sobre a paixão entre dois expatriados dos Estados Unidos no México na década de 1950.