NOVA MAMÃE

Dani Calabresa anuncia primeira gravidez e mostra barriguinha

Atriz celebrou a notícia nas redes sociais

A humorista Dani Calabresa usou suas redes sociais na tarde desta terça-feira (21) para anunciar uma novidade para os fãs. Dani está grávida do seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o publicitário Richard Neuman.

O dois estão casados há dois anos, celebraram as bodas de algodão no final de 2024 e chegam agora em 2025 esperando o bebê. A gestação está no quarto mês.