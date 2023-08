Daniel faz show na Concha para celebrar 40 anos de carreira

O cantor Daniel transformou a saudade do amigo João Paulo, morto em um acidente de carro em 1997, em uma grande homenagem que vem rodando o Brasil desde maio deste ano. Nesta quinta (31), ele se apresentará pela primeira vez na Concha Acústica do TCA, cantando os maiores sucessos da época em que a dupla emocionou o país e que estão reunidas no DVD “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel”, que marca seus 40 anos de carreira.



Quando despontou, em 1996, ao lado do seu parceiro e amigo João Paulo com a canção “Estou Apaixonado”, ele não poderia imaginar que seguiria sozinho, conquistando o seu lugar no cenário musical brasileiro. Atualmente ele é considerado um dos grandes nomes da música romântica sertaneja, traduzindo em suas canções mensagens de amor e carinho.