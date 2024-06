PROVOCAÇÃO

Dave Grohl alfineta Taylor Swift durante show do Foo Fighters: 'Tocamos de verdade'

O artista comparou as apresentações da banda com os shows da cantora. "Estou dizendo, cara, você não quer mexer com a fúria de Taylor Swift. Gostamos de chamar nossa turnê de Errors Tour (Turnê dos Erros, em tradução livre), porque já tivemos mais do que algumas eras, e alguns erros também. Apenas alguns "