De fanfic a best-seller: Alchemised, de SenLinYu, chega ao Brasil e vai virar filme

Edição especial de quase mil páginas sai pela editora Intrínseca

Doris Miranda

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 06:00

Antes de se lançar como ‘autore’ profissional, SenLinYu produzia fanfics para plataformas digitais Crédito: divulgação

Um dos livros de fantasia mais esperados no universo literário, chega ao Brasil o romance distópico Alchemised (Intrínseca | 960 págs. | R$ 150), que recria o universo da fanfic Manacled da(e) ‘autore’ SenLinYu e apresenta o mundo da magia a partir da vitória de Voldemort na batalha contra os aliados de Harry Potter.

Alchemised, inclusive, é lançado com a garantia de sucesso, já que Manacled enfeitiçou leitores mundo afora. A história, publicada em 2018 na plataforma Archive of Our Own (AO3), com quase 900 páginas, coleciona números impressionantes: quase 16 milhões de downloads, mais de 84 mil curtidas no AO3, tradução para 19 idiomas, 71 mil avaliações no Goodreads e cerca de 470 milhões de visualizações no TikTok.

Aos 32 anos, SenLinYu transformou esse fenômeno em contrato editorial. “Parecia impossível trazer Manacled de volta apenas para o fandom. Reimaginá-lo foi uma forma de deixar a versão original para os fãs e, ao mesmo tempo, recuperar a história como algo meu”, disse a(e) ‘autore’ em entrevista exclusiva ao site Today.com.

A história original mostra Hermione prisioneira, forçada a ser barriga de aluguel para Draco Malfoy, um dos principais oficiais de Voldemort. Por isso, SenLinYu incluiu alertas de conteúdo explícito na publicação — estupro, violência psicológica e tortura. A inspiração é clara, vem de The Handmaid’s Tale.

Neste novo trabalho, a história aborda um país pós-Guerra, onde necromantes assumiram o poder, derrotando a resistência. A personagem principal é Helena, uma alquimista e curandeira que tem partes da memória faltando. Mas, ao longo da história, percebemos que ela é uma peça central da resistência e pode estar escondendo informações valiosas nas partes escuras de seu cérebro. Cativa do segundo na linha do trono do novo reino, ela percebe que precisa desvendar os mistérios da personalidade dele, se quiser sobreviver.

Antes de se lançar oficialmente no mercado editorial, Sen era ‘leitore’ de fanfics. “Fanfiction é um campo amplo. Pode ser o primeiro exercício de escrita de uma criança ou uma forma de preencher lacunas deixadas pela narrativa original. Muitas vezes, queremos mostrar que os personagens não ficariam simplesmente bem depois de tudo. Há traumas que precisam ser trabalhados”, afirma, responsável por mais de 50 histórias no AO3.

NAS TELONAS

Em um acordo milionário, o estúdio Legendary Entertainment adquiriu os direitos de adaptação cinematográfica do livro de estreia de SenLinYu. A negociação, segundo fontes, superou a marca dos US$ 3 milhões e está entre os acordos mais altos já registrados para direitos autorais de obras literárias.

A proposta foi feita de forma antecipada para evitar disputas de mercado, o que desencadeou uma rodada acelerada de negociações, de acordo com pessoas próximas ao processo. A Legendary, porém, não comentou os termos do contrato. A aquisição ocorre em meio a um momento positivo para o estúdio, que recentemente firmou um acordo de distribuição de três anos com a Paramount, que passa por uma fase de renovação, impulsionada pela compra pela Skydance e pelo sucesso comercial de Minecraft: O Filme, que arrecadou quase US$ 1 bilhão mundialmente.

“Estou honrade com o entusiasmo incrível da Legendary pelo projeto e mal posso esperar para ver o mundo de Paladia ganhar vida nas telas”, afirmou SenLinYu em comunicado ao The Hollywood Reporter. SenLinYu se identifica com pronomes neutros (elo/delo).

Além do universo de Harry Potter, SenLinYu também escreveu fanfics sobre Star Wars, explorando o casal Ben Solo (Kylo Ren) e Rey — trabalhos que lhe renderam prêmios e reconhecimento em comunidades de fãs. Somando todas as obras online, são mais de 20 milhões de downloads e traduções não oficiais em 23 idiomas.