CONFUSÃO

Deborah Evelyn posta homenagem ao marido, morto em 2023, mas famosos se confundem e dão Parabéns

"Casei com o amor da minha vida, com o homem dos meus sonhos", diz a legenda do post, feito na madrugada de sexta, 26. O vídeo mostra uma sequência de fotos de Deborah e Schneider no dia do casamento. Os dois se casaram em 2014 e se dividiam entre o Brasil e a Alemanha.