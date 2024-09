'LILI CANTOU'

Deolane Bezerra consegue habeas corpus e vai usar tornozeleira eletrônica

A prisão domiciliar vale também para os fins de semana e feriados, além da obrigatoriedade do uso da tornozeleira eletrônica. A advogada também será proibida de entrar em contato com os outros investigados e, por ser influenciadora digital, ela também ficará proibida de se manifestar nas redes sociais, por meio da imprensa ou qualquer outro meio de comunicação.

Até às 11h20, a influenciadora não tinha deixado a Colônia Penal Feminina, no bairro da Iputinga, no Recife. Enquanto isso, a mãe dela, Solange Bezerra, não foi beneficiada com a decisão da Justiça. A família de Deolane informou que entrou com um pedido de revogação de prisão preventiva, mas segue em análise.