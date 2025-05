ALERTA

Dependência digital na adolescência é tema de livro lançado neste mês

Publicação foi destaque em reportagem do Fantástico no último domingo (25)

Monique Lobo

Publicado em 26 de maio de 2025 às 16:43

Livro "Aconteceu com Minha Filha" foi destaque no Fantástico Crédito: Divulgação

Uma história real sobre dependência digital na adolescência é tema do livro "Aconteceu com Minha Filha" lançado neste mês nas livrarias. A obra foi destaque no Fantástico, no último domingo (25), em uma reportagem de Poliana Abritta. >

Sob um pseudônimo Paulo ZSA ZSA para preservar a identidade da filha, o autor falou sobre as dificuldades que enfrentou para superar os abismos da internet. Na reportagem do Fantástico, os atores Júlio Andrade e Laura Castro interpretaram trechos do livro. Júlio também dublou as falas do pai durante a entrevista. “O pudor que eu tinha de pegar o celular dela e vasculhar foi um dos meus grandes erros. É um pai e uma filha, não tem que ter pudor, o pai tem que ter a senha, tem que saber no que seu filho ou filha está metida. Mas não adianta só se sentir culpado. Você tem que reagir e tentar ajudar. E nisso, eu acho que estou conseguindo”, afirmou Paulo Zsa Zsa.>

Os atores Júlio Andrade e Laura Castro interpretaram trechos do livro Crédito: Divulgação

Com contracapa assinada pelo pediatra Daniel Becker e pelo influenciador Felipe Neto, o livro é um alerta sobre os perigos do submundo digital – com destaque para plataformas como o Discord e redes sociais que oferecem pouca ou nenhuma proteção a adolescentes vulneráveis.>

"Aconteceu com Minha Filha" é um livro voltado especialmente para pais, educadores e profissionais da saúde mental, e busca abrir um diálogo franco sobre os riscos da exposição excessiva às telas, o isolamento social e os mecanismos de manipulação online. >