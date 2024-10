CÓDIGO BRASILEIRO

Deputado pede que Bia Miranda seja investigada após desejar aborto, afirma colunista

Segundo o colunista Igor Gadelha, do site Metrópoles, o pedido foi feito conforme as declarações de Gato Preto nas redes sociais.

O aborto é crime no Brasil, com pena de 1 a 4 anos de prisão. O aborto legal só é permitido no país em casos de gravidez após estupro, gestante com risco de vida ou diagnóstico de anencefalia do feto.