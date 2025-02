sua diversão

Descubra lugares imperdíveis para conhecer no Panamá

O país atrai turistas em busca de aventura, cultura, história e contato com a natureza

O Panamá é vibrante e oferece atrações para todos os tipos de turistas Crédito: Imagem: alxprp | Shutterstock

O Panamá, país que une as Américas Central e do Sul, oferece uma experiência rica e diversificada para seus visitantes. Com uma geografia singular, marcada pelo Canal do Panamá e por paisagens que variam de praias paradisíacas a florestas tropicais densas, o país atrai turistas em busca de aventura, cultura, história e contato com a natureza. >

Um dos maiores atrativos do Panamá é, sem dúvida, o Canal do Panamá. Essa obra monumental de engenharia, que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico, é uma maravilha da tecnologia que impressiona pela sua grandiosidade e importância para o comércio mundial. Observar os navios cruzando as eclusas do Canal é uma experiência única que proporciona uma verdadeira aula. >

Mas o país vai muito além de sua importância logística e sua alta conectividade — só em 2024, até setembro, mais de 14 milhões de viajantes passaram pelo Aeroporto Internacional de Tocumen. E para descobrir o destino, nada melhor do que começar pelo lugar de desembarque, a capital panamenha. >

Cidade do Panamá, mais que uma porta de entrada ou um hub aéreo

Esqueça a ideia de que a Cidade do Panamá é apenas um ponto de conexão para outros destinos. A capital panamenha, vibrante e cosmopolita, oferece uma experiência inesquecível que combina história, cultura, gastronomia e belezas naturais, justificando uma estadia mais longa antes de partir para as famosas praias de Bocas del Toro e San Blás. >

A cidade é um caldeirão cultural onde a modernidade dos arranha-céus se encontra com o charme histórico e a exuberância da natureza tropical. Imagine pedalar pela Cinta Costera, com a brisa do Oceano Pacífico acariciando seu rosto, tendo como pano de fundo edifícios imponentes e uma vista espetacular da baía. Ou então explorar sítios arqueológicos que revelam camadas da história do país, desfrutando de trilhas em meio à exuberante vegetação e vivenciando a vibrante vida noturna da cidade. >

O Museu do Canal do Panamá traz detalhes da construção do canal e sua importância para o comércio mundial Crédito: Imagem: Mabelin Santos | Shutterstock

Mergulhando na história

A cidade é um museu a céu aberto, com um rico patrimônio histórico que remonta aos tempos coloniais. O Casco Antiguo, um bairro colonial murado declarado Patrimônio Mundial da UNESCO, é um dos principais atrativos. Percorra suas ruas de paralelepípedos, admire os edifícios coloniais com suas varandas floridas e cores vibrantes, e respire a atmosfera do passado. >

Visite museus como o Museu do Canal do Panamá, que narra a épica construção do canal e sua importância para o comércio mundial, e o Museo de la Mola, que exibe a arte têxtil da tribo indígena Guna, com suas molas coloridas e cheias de simbolismo. >

No Casco Antiguo, as igrejas históricas são testemunhas do fervor religioso e da arte colonial. A Catedral Metropolitana da Cidade do Panamá, com sua imponente fachada e torres gêmeas, e a Igreja de San Jose, com seu famoso altar dourado, repleto de detalhes e ornamentos, são visitas obrigatórias. As ruínas da igreja em Arco Chato, construída por frades dominicanos, e os afrescos no teto do Teatro Nacional do Panamá, pintados por Robert Lewis, complementam o panorama cultural do bairro. >

Não deixe de visitar também o Panamá Viejo, um sítio arqueológico que preserva as ruínas da primeira cidade, fundada em 1519 e destruída por piratas em 1671. Caminhe entre as ruínas e imagine a vida na época colonial, com suas casas, conventos e praças. O sítio arqueológico é um importante testemunho da história panamenha e um lembrete da resiliência do povo panamenho. >

Explorando a cidade e seus atrativos

A cidade do Panamá oferece uma variedade de opções de transporte para facilitar a locomoção. Plataformas digitais de transporte, como Uber e Cabify, são práticas e eficientes. O sistema de ônibus e o metrô são alternativas mais econômicas, mas lembre-se de que o pagamento é feito em dinheiro. Em dias de chuva, os táxis são uma opção conveniente e podem ser solicitados em hotéis ou encontrados em pontos específicos da cidade. >

Para uma experiência turística completa, há também a opção de embarcar no City Sightseeing Panamá, um ônibus turístico hop-on hop-off que percorre os principais pontos turísticos. Com ele, você pode explorar a cidade em seu ritmo, embarcando e desembarcando nas paradas de acordo com seu interesse. >

O Biomuseo apresenta a rica biodiversidade do Panamá Crédito: Imagem: meunierd | Shutterstock

O roteiro inclui o Canal do Panamá, uma maravilha da engenharia moderna que conecta o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico; o Biomuseo, projetado pelo renomado arquiteto Frank Gehry, que apresenta a rica biodiversidade do Panamá; a Ilha Flamenco, com sua marina e vista panorâmica da cidade; e o Parque Urraca, um espaço verde ideal para relaxar e apreciar a paisagem urbana. >

Mas, se você busca aventura e adrenalina, o Poin Panamá é o lugar certo. Localizado no topo de um arranha-céu na Cinta Costera, o Poin Panamá oferece atividades radicais com vista espetacular da cidade. Desafie seus limites no “Brave the Edge”, suspendendo-se a 150 metros de altura com equipamentos de segurança, ou experimente o “Swing”, um balanço gigante que proporciona uma dose extra de adrenalina. >

O local também conta com o primeiro piso de cristal da Cidade do Panamá, o “360 Crystal Floor”, no 37º andar, que permite observar o movimento da cidade sob seus pés. Para completar a experiência, aventure-se na tirolesa “Zipline” no 37º andar e desfrute de um voo emocionante sobre a capital panamenha. >

Descobrindo a culinária panamenha

A Cidade do Panamá já foi reconhecida pela UNESCO como “cidade gastronômica criativa” e é um paraíso para os amantes da boa comida. A culinária panamenha é uma fusão de sabores que reflete a história do país, com influências indígenas, espanholas, africanas, francesas e chinesas, entre outras. >

Experimente pratos típicos como o sancocho, um ensopado de frango com legumes e raízes, que aquece a alma e o paladar — e costuma ser degustado por lá a despeito do calor constante; as carimañolas, bolinhos fritos de mandioca recheados com carne, perfeitos para um lanche rápido; o guacho, arroz cozido com carne e legumes, um prato simples e saboroso; e o rondón, um ensopado de frutos do mar com leite de coco e banana-da-terra, que representa a riqueza da culinária costeira. >

A cidade oferece diferentes polos gastronômicos, cada um com seu charme e personalidade . No Casco Antiguo, restaurantes charmosos com mesas ao ar livre oferecem pratos da culinária local e internacional em um ambiente histórico. Em San Francisco, a atmosfera é moderna e cosmopolita, com restaurantes sofisticados e chefs renomados. Já a Cinta Costera, com seus quiosques e restaurantes à beira-mar, é ideal para desfrutar de frutos do mar frescos e petiscos enquanto aprecia a vista. >

Para uma imersão na cultura panamenha, visite restaurantes como o Sabroso Panamá e o Pátria Panamá. Além de oferecerem deliciosos pratos da culinária local, esses restaurantes proporcionam uma experiência cultural completa, com música ao vivo, apresentações de dança folclórica e decoração temática. >

O café mais caro do mundo

Entre os sabores panamenhos, um que se destaca mundialmente é o do café. O país tem alguns dos cafés mais bem classificados do mundo e, na capital, é possível ter uma vivência única do Geisha Experience. O café Geisha é a variedade mais bem avaliada do mundo e colocou o Panamá no topo dos rankings mundiais, inclusive de preços. >

Para conhecer mais sobre o café mais caro do mundo e degustá-lo, a experiência bem no início do Casco Antiguo inclui um tour sobre a história do café Geisha, com uma degustação da bebida acompanhado de docinhos para harmonizar. O Geisha Experience funciona como loja, cafeteria e um verdadeiro museu sobre a história do café panamenho. Parada obrigatória para os amantes dessa iguaria! >

O Parque Metropolitano é um dos maiores parques urbanos da América Latina Crédito: Imagem: Tommaso Cazzaniga | Shutterstock

Conectando-se com a natureza

A Cidade do Panamá surpreende pela sua diversidade natural. Em meio à agitação urbana, a cidade oferece oportunidades para conectar-se com a natureza e desfrutar de momentos de paz e tranquilidade.O Parque Metropolitano, um dos maiores parques urbanos da América Latina, é um refúgio verde com trilhas para caminhadas, áreas para piquenique e uma rica variedade de aves e animais. Do mirante, a vista panorâmica da cidade é simplesmente espetacular. >

Se você prefere o mar, o Causeway de Amador é uma excelente opção. Um conjunto de quatro ilhas artificiais conectadas por um aterro, construído com as rochas escavadas durante a construção do Canal do Panamá, o Causeway de Amador é ideal para caminhadas , ciclismo e patinação. O local conta com marinas que oferecem aluguel de barcos para pesca e passeios, além de abrigar o Biomuseo, o Panama Convention Center e o Smithsonian Research Institute. >

Com tudo isso, a capital se mostra muito mais do que um ponto de conexão. É um destino completo, que combina história, cultura, gastronomia, aventura e belezas naturais, oferecendo uma experiência rica e inesquecível para todos os tipos de viajantes. Ou seja, uma parada obrigatória para quem deseja conhecer a verdadeira alma do Panamá. >