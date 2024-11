CARNAVAL

Desde 1975 na escola de samba, Neguinho da Beija-Flor nega rumores de aposentadoria

A escola de samba se pronunciou nesta segunda-feira (19)

A assessoria da escola de samba entrou em contato com Neguinho, que também negou as informações de provável aposentadoria. Segundo notícias divulgadas nesta semana, o desfile do Carnaval de 2025 seria o último do músico na Sapucaí, após 5 décadas como intérprete.