ARTISTA BAIANA

Designer baiana leva 'axé' para nova coleção de grande marca de decoração

Conhecida pelas referências à cultura afro-brasileira e indígena em suas coleções, a designer de moda baiana Isa Isaac Silva foi convidada pela Tok&Stok para assinar uma linha especial com foco na mensagem "Acredite No Seu Axé", frase que virou espécie de bordão seu e que reforça a positividade da artista em itens de decoração.

A coleção, batizada de "Sete Ervas", destaca a potência da brasilidade e o poder do sensorial e já está disponível nas lojas e no e-commerce da marca no final de março.