ATLETA AMERICANO

'Desmoronando': ex-marido de Gisele Bundchen posta música triste após modelo anunciar gravidez

O jogador de futebol americano e ex-marido de Gisele Bundchen, Tom Brady, postou uma mensagem enigmática no Instagra após a modelo anunciar gravidez. O atleta postou um story ouvindo "Landslide" ("Desmoronando", em tradução livre para o português), da banda The Chicks.

A publicação acontece após o anúncio de Gisele Bündchen está grávida de seu terceiro filho, segundo a revista People. A modelo brasileira já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11. Agora, ela está esperando o primeiro filho de seu namorado Joaquim Valente. A modelo já teria informado ao ex sobre a novidade.

"Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família", disse uma fonte próxima ao casal.

Quem é Joaquim Valente, pai do 3º filho de Gisele Bündchen

Joaquim Valente, 35 anos, pai do terceiro filho de Gisele Bündchen , é também instrutor de tiro. Ele é sócio, junto com a família, de um clube de tiro em Immokalee, na Flórida.

Em fotos e vídeos publicados nas redes sociais, Joaquim aparece com rifles e pistolas. Ele ensina a recarregar armas, a atirar a distâncias longas ou curtas, e a diferenciar as armas verdadeiras daquelas utilizadas para treino.

Em 2019, ele aparece em imagens ao lado do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com quem praticou tiro. No ano seguinte, o filho de Jair Bolsonaro visitou o clube na Flórida.