ARMAS E LUTAS

Instrutor de tiro e de jiu-jítsu: quem é Joaquim Valente, pai do 3º filho de Gisele Bündchen

Dono de clube de tiro, ele aparece em imagens ao lado do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com quem praticou tiro

Joaquim Valente, 35 anos, pai do terceiro filho de Gisele Bündchen, é também instrutor de tiro . Ele é sócio, junto com a família, de um clube de tiro em Immokalee, na Flórida.

Em 2019, ele aparece em imagens ao lado do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com quem praticou tiro. No ano seguinte, o filho de Jair Bolsonaro visitou o clube na Flórida.

Joaquim visitou Eduardo Bolsonaro em dezembro do mesmo ano e passou uma tarde em Brasília praticando tiros com o deputado. Ele elogiou Eduardo como sendo um 'grande atirador'.

Eduardo agradeceu Joaquim pelo treino em uma publicação no Facebook. "Atiramos com 'night vision', munição real e a não-letal 'simunition'. Ainda há um caminho a percorrer, mas vamos resgatar essa saudável cultura do tiro no Brasil", escreveu o deputado.